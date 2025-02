Forecast. Some rain around, generally light in nature. Mild. Breezy.Thursday Light rain. Day 12C/54F Night 8C/46F in Stroat. Mod SWFriday Light rain. Day 13C/55F Night 8C/46F in Hardwicke. Mod SSaturday Largely dry. Day 11C/52F Night 7C/45F in Bream. Mod SWSunday Showers. Day 11C/52F Night 7C/45F in Lydney. Mod SWMonday Light rain. Day 11C/52F Night 6C/43F in Newent. Light SWTuesday Light rain. Day 10C/50F Night 5C/41F in Walford. Light SWWednesday Largely dry. Day 8C/46F Night 4C/39F in Foy. Light/VOutlook: Unsettled; Temperature range 7C to 11C.Risk of Snow: 0%Sunrise: 7.18 a.m. Sunset: 5.35 p.m.Moonrise: 1.48 a.m. Moonset: 9.29 a.m.