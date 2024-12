Forecast. Bar a few showers it will be largely dry for Christmas. Mild. Thursday Showers. Day 7C/45F Night 3C/37F in Newnham. Mod NWFriday Showers. Day 8C/46F Night 4C/39F in Staunton. Light SWShortest Day Largely dry. Day 10C/50F Night 6C/43F in Foy. Light SWSunday Largely dry. Day 9C/48F Night 5C/41F in Hardwicke. Mod WMonday Showers. Day 10C/50F Night 6C/43F in Cinderford. Mod WXmas Eve Largely dry. Day 10C/50F Night 7C/45F in Newent. Mod WXmas Day Largely dry. Day 11C/52F Night 6C/43F in Lea. Mod SWOutlook: Unsettled; late single figure/early double figure temperatures.Risk of Snow: 0%Chances of White Christmas: 0%Sunrise: 8.17 a.m. Sunset: 4.03 p.m.Moonrise: 8.41 p.m. Moonset: 11.42 a.m.